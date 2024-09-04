Польша заявила об еще одной "напряженной" для своей ПВО ночи из-за атаки РФ на Украину

Польские военные утром подняли свои истребители у восточной границы из-за российских атак на западные регионы Украины.

Об этом на X (Twitter) сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши (DORSZ), передает "Европейская правда".

"Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что юго-восточная часть страны может испытывать повышенный уровень шума, связанный с началом операций в польском воздушном пространстве польской и союзной авиации.

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DORSZ подчеркивает, что в последний раз такая повышенная активность российской авиации дальнего радиуса действия была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября.

"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП постоянно контролирует ситуацию", – заверили в ведомстве.

Как сообщалось, жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и скорее всего речь идет о беспилотнике.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.