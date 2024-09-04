Почему отношения с Польшей продолжают отравлять кризисы и как это изменить

Хотя Польша и в дальнейшем продолжает поддерживать Украину в войне, которую начала Россия, но с 2023 года появилось немало проблем, которые продолжают накладывать тень на эту поддержку.

Эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, блокада границы, политические ультиматумы на исторические темы не наполняют оптимизмом относительно построения партнерских отношений между обеими странами.

О том, что происходит и почему проблемы в двусторонних отношениях не исчезли со сменой власти в Польше, читайте в отредактированной "Европейской правдой" статье Ольги Попович с портала для украинцев в Польше "Наш выбор" Спор не только об истории: как конфликт Украины и Польши вышел на новый виток спирали. Далее – краткое ее изложение.

Без украинской победы не будет стабильного мира в Европе. Демократия и стабильность в Европе несовместимы с интересами России, поэтому она не удовлетворится Украиной. Польша не раз показывала, что понимает эти простые истины. А 2022 год, на фоне начала полномасштабной войны, стал без преувеличения лучшим годом в польско-украинском сотрудничестве и отношениях.

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Впрочем, с течением времени понимание главной угрозы несколько маргинализируется.

И хотя 2023 год оказался не проще 2022-го – ощущение угрозы у части партнеров было уже не таким острым.

На этом фоне начали возникать первые напряженные нотки в польско-украинских отношениях.

Первым таким сигналом стали заявления польских экспертов и политиков после визита Владимира Зеленского в Варшаву о "неблагодарности украинцев за помощь, которую оказали поляки".

То, что в двусторонних отношениях усиливается кризис, для многих в Украине стало очевидно после введения Польшей эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Одной из самых уязвимых сторон польско-украинских отношений также является историческая тематика.

В Польше считают, что Украина должна безапелляционно принять польскую версию исторических событий, которые касаются обоих народов.

Но, если и Польша, и Украина действительно хотят строить партнерские отношения, в которых диктаты и ультиматумы отойдут на второй план, то каждой из сторон необходимо услышать друг друга.

Партнерские отношения строятся на выполнении обещаний и уважении. А пока мы видим, что обиды и комплексы (с обеих сторон, хотя все же чаще они артикулируются польской стороной) перманентно доминируют в наших отношениях.

В патовой ситуации, которая складывается, обе стороны должны найти смелость и сделать шаг назад в своих спорах: Польша должна осознать, что в истории с Украиной она допускалась к преступным действиям, и не бояться об этом говорить вслух, так же как и Украина должна принять факт, что в украинской истории украинцы были не только жертвами, но и преступниками. Если обе страны сумеют проявить такую смелость, то это значительно ослабит влияние общего врага России на наши двусторонние отношения.

Нужно, чтобы самыми болезненными темами продолжали заниматься специалисты, потому что политики больше поднимают градус ненависти, чем способствуют решению споров. Делая шаг назад, следует помнить, что не все в исторических исследованиях уже сделано специалистами. Правда, из-за войны России против Украины многие украинские историки не могут заниматься своей работой, ведь выполняют свой гражданский долг в рядах ВСУ.

Поэтому, как видим, война таки является препятствием для решения исторических споров. И было бы хорошо, если бы в Польше тоже было понимание этого.

Подробнее – в материале Ольги Попович Спор не только об истории: как конфликт Украины и Польши вышел на новый виток спирали.