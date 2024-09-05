Почему Запад проглотил отказ Монголии арестовать Путина и какие это будет иметь последствия

Россия на этой неделе получила неоспоримую международную победу.

Визит Путина в Монголию, вызвавший эмоциональную реакцию многих украинцев и публичные протесты со стороны Украины, на самом деле имеет значительно большие последствия, чем ухудшение украино-монгольских отношений.

Подробно о последствиях этого визита – в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС. Далее – краткое ее изложение.

3 сентября 2024 года самолет российского руководителя Владимира Путина прибыл в столицу Монголии Улан-Батор. Этот визит в государство, которое имеет большую зависимость от своей северной соседки, мог бы стать заурядным событием – а вместо этого о нем написали все ключевые международные медиа. Причем в деталях.

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Все отметили красную дорожку, на которой Путина приветствовал действующий монгольский президент Ухнаагийн Хурелсух (избранный от партии, которая в прошлом была коммунистической).

Но по требованиям международного права Монголия должна была бы его не приветствовать, а арестовать.

С 2002 года страна является участницей Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который обязывает ее к сотрудничеству с судом, включая выполнение ордеров на арест подозреваемых в совершении международных преступлений – а именно такой статус имеет Владимир Путин. С 2023 года против него совершено обвинение в массовом похищении украинских детей на территориях, оккупированных РФ, их депортации в Россию и попыток лишить их украинской идентичности.

Впрочем, за несколько дней до визита российского гостя власти Монголии объявили, что не будут выполнять этот ордер.

Монголы сознательно пошли на нарушение. А после объяснили, что согласились на российские условия, потому что это выгодно.

Ждет ли Монголию наказание за отказ выполнять свои обязательства и сотрудничать с Судом?

Исходя из Римского статута, в этом случае нарушителю фактически ничего не грозит!

На самом деле это – типичная проблема международного права, которое почти полностью основывается на доброй воле государств в выполнении ими своих обязательств. Международные договоры практически никогда не содержат инструмента принуждения для их участников, поэтому история с МУС – не исключение.

После выходки монгольского руководства международные игроки оказались перед дилеммой: как на нее реагировать?

Но пока только одно государство мира официально выступило с жесткими заявлениями, граничащими с угрозами в адрес государства-нарушителя. Это – Украина.

"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – заявил сразу после визита Путина представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Сам по себе визит Путина в Монголию имеет значительно меньший вес, чем прецедент безнаказанности, который сейчас создается как следствие этого визита.

Если реального давления или экономических последствий для Монголии не будет и дальше – то у других государств мира не будет возникать таких сомнений, с которыми в прошлом году столкнулась Южная Африка. Ведь новая реальность показывает, что нормализация отношений с Россией не влечет никаких угроз.

Конечно, эта история еще не завершена. Очевидно, МИД продолжает вести переговоры с партнерами. Да и специфика Монголии, которая зажата между РФ и Китаем и слабо зависима от европейских игроков, сказывается. Но о том, что в этом раунде Кремль одержал победу, уже сейчас можно говорить с уверенностью.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС.