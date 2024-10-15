В Британии вслед за ЕС задумались о едином стандарте зарядки для всех устройств

В правительстве Британии допускают введение требования к производителям товаров электроники, которые поступают на рынок, делать их с однотипным зарядным кабелем USB-C – как ранее решили в Евросоюзе.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В октябре британское правительство запустило процедуру исследования преимуществ от того, если бы производителей обязали делать все электронные устройства совместимыми с зарядным кабелем USB-C.

Такой стандарт в 2022 году ввел ЕС. Директива предусматривает, что в течение двух лет – то есть до 28 декабря 2024 года – производители должны перевести большинство гаджетов на порт USB Type-C.

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На тот момент в Лондоне заявили, что не собираются повторять этот шаг.

В Евросоюзе аргументировали изменения тем, что это избавит пользователей от необходимости иметь целый арсенал зарядных кабелей к каждому отдельному устройству и уменьшит количество отходов электроники.

Напомним, весной 2024 года Европарламент принял новую директиву, обязывающую производителей предусматривать возможность ремонта изделий, чтобы способствовать более длительному сроку жизни вещей и уменьшить количество отходов.