Франция вскоре начнет поставлять Украине ударные дроны новой разработки

Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине новые дроны-камикадзе собственной разработки.

Как сообщает BFMTV, об этом 16 октября объявил министр обороны Себастьен Лекорню, пишет "Европейская правда".

Лекорню объявил, что испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже "в ближайшие недели" их получат первые французские подразделения, а также Украина.

Delair

Министр добавил, что для Франции важно как минимум за два года "восстановить суверенитет" в этой перспективной сфере, то есть обеспечить собственное производство ударных БПЛА.

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В марте 2024 года Минобороны Франции заказало 2 тысячи таких беспилотников французского производства, из которых сотню планировали для Украины. Тогда Лекорню отметил, что ударные беспилотники становятся неотъемлемой составляющей военных операций и смогут стать важным дополнением к САУ Caesar.

Разработку заказали у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и многопрофильную оружейную компанию Nexter. Изначально эти поставки планировали на лето.

В начале года Лекорню говорил о планах привлечь Delair к сотрудничеству с украинским ОПК.