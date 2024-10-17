СМИ: "Теневой флот" РФ оставляет нефтяные разливы во всем мире

Совместное расследование издания Politico и некоммерческой журналистской группы SourceMaterial выявило по меньшей мере девять случаев, когда суда "теневого флота" РФ оставляли разливы нефти в мировых водах, начиная с 2021 года.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Журналисты использовали спутниковые снимки неправительственной организации SkyTruth и соединили их с данными о судоходстве от компании по анализу рынка Lloyd's List и товарной платформы Kpler. Они обнаружили утечки нефти, связанные с "теневым флотом" РФ, в разных уголках мира – от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики.

Спутниковый снимок, иллюстрирующий разлив нефти "теневого флота" РФ Реклама: источник: SkyTruth Cerulean

Эти танкеры также проходили через оживленные судоходные коридоры, такие как Красное море и Панамский канал. Это означает, что в случае серьезной аварии может произойти разрыв международных торговых путей.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила изданию, что корабли представляют "значительную опасность" для морской среды, и выявленные журналистами случаи это иллюстрируют.

Поскольку Россия находится под западными санкциями, все больше танкеров переправляют ее нефть нелегально по всему миру, рискуя создать потенциальную экологическую катастрофу.

Москва организовала "теневой флот" из более 600 танкеров, владельцы которых часто скрываются через подставные компании, и использовала его, чтобы уклониться от ценового лимита G7 в 60 долларов за баррель. Иран и Венесуэла также используют эту тактику для подобных целей.

Эти суда не только скрипучие и по большей части нерегулируемые, они часто и не застрахованы. В случае утечки или более серьезного разлива, правительствами будет трудно привлечь эти суда к ответственности.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил новые санкции, направленные против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

В июле более 40 европейских стран согласовали план борьбы с нефтяным "теневым флотом" России на саммите Европейского политического сообщества.