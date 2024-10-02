Украина получит технику для разминирования на 22 млн евро от Литвы и Швеции

Литва и Швеция согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки потребностей Украины в сфере разминирования.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает "Европейская правда".

Оборонное ведомство сообщило, что Коалиция возможностей по разминированию согласовала закупку пикапов и грузовиков для нужд Вооруженных Сил Украины и Госспецтрансслужбы.

Для реализации этой цели Литва выделяет 15 млн евро, а Швеция – 7 млн евро.

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Решение было принято на встрече в столице Исландии Рейкьявике, где участники Коалиции также обсудили планы развития подразделений разминирования до 2034 года. Украинская делегация поблагодарила партнеров за поддержку в сфере боевого и гуманитарного разминирования.

Как сообщалось, 12 сентября Литва отправила в Украину очередную партию военной помощи Украине, куда вошли бронетранспортеры М113 для разминирования.

Еще одну партию военной помощи страна передала 28 сентября.

Ранее правительство Швеции предложило резко увеличить оборонный бюджет в течение 2025-2030 годов для выполнения показателя НАТО в 2% ВВП расходов на оборону.