Глава МИД Сибига прибыл с визитом в Турцию

Министр иностранных дел Андрей Сибига приехал с визитом в Турцию, где проведет переговоры по ключевым вопросам сотрудничества.

Об этом сообщает МИД Украины, передает "Европейская правда".

Утром в понедельник, 21 октября, в Анкаре начались переговоры тет-а-тет министров иностранных дел Украины Андрея Сибиги и Турции Хакана Фидана.

Фото: МЗС України

Сибига также планирует встретиться с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

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Как рассказали в МИД, в фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах.

Фото: МИД Украины

Также они обсудят свободу мореплавания в Черном море и черноморскую безопасность.

Особое внимание также будет уделено "плану победы" президента Владимира Зеленского, интеграции Украины в НАТО и "формуле мира".

Кроме этого, глава украинского МИД посетит оборонно-промышленную выставку SAHA EXPO 2024, где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.

Напомним, в сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и другие государства НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса и Турция примет их позицию во внимание.