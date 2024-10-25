Трамп и Харрис сравнялись в поддержке в семи ключевых штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сравнялись по уровню поддержки в семи ключевых штатах.

Об этом стало известно из соцопроса Bloomberg News/Morning Consult, передает "Европейская правда".

Опрос свидетельствует, что Харрис и Трамп идут наравне – с 49% поддержки на каждого в семи штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин). Статистическая погрешность опроса – 1%.

Как пишет агентство, Трамп имеет преимущество в самом важном – экономике. Примерно 50% американцев в ключевых штатах больше доверяют ему в экономических вопросах, тогда как Харрис – 45%.

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Опрос: Bloomberg

Журналисты отметили, что с целью получить больше преимущества, Трамп намерен мобилизовать избирателей, которые обычно не приходят на выборы, а Харрис пытается привлечь женщин и "подобрать" умеренных республиканцев, не являющихся сторонниками Трампа.

Демократка превышает своего оппонента по некоторым личным качествам. Журналисты отметили, что избиратели предпочитают Харрис, когда речь идет об умственно здоровом, честном и милосердном кандидате. Эти избиратели также чаще считали Трампа опасным.

Однако у республиканца тоже есть сильные стороны, в частности многие избиратели считают его опытным, патриотом и сильным лидером.

Модель портала The Hill прогнозирует чуть более высокие шансы на победу на президентских выборах в США республиканцу Дональду Трампу, чем демократке Камале Харрис.

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