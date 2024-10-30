Брюссель ждет от Украины возобновления работы вещателей вместо телемарафона "Единые новости"

Европейская комиссия впервые выступила с четкой публичной критикой так называемого телемарафона и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о прогрессе государств-кандидатов, включая Украину, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Одно из критических замечаний Брюсселя касается финансирования из госбюджета телемарафона "Единые новости". Также прозвучали сомнения в объективности телемарафона.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшая площадка для свободной дискуссии", – говорится в документе.

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Также Еврокомиссия упрекнула в отношении телеканала "Рада", основной задачей которого должно было бы быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции". Как известно, в адрес телеканала "Рада" звучит критика из-за низкого уровня представленности оппозиции, а также того, что трансляция заседаний парламента, остановленная в 2022 году, не возобновилась.

Документ, в котором ЕК выразила эти критические замечания, является частью ежегодного отчета обо всех государствах-кандидатах, включая Украину. В нем, в частности, анализируется соблюдение государствами основополагающих ценностей ЕС, к которым относится также уважение к свободе слова и свободе выражения.

Также в этом отчете Еврокомиссия определяет задачи стран-кандидатов на ближайшее время. Касательно работы телевизионных вещателей в документе содержится соответствующая норма: ЕС ждет, что власти Украины будут "постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт", постепенно снимая ограничения, причем это ожидание не связано с завершением военного положения.

Как сообщала "ЕвроПравда", также отчет говорит, что в ЕС довольны работой Верховной Рады, но заметили проблемы оппозиции.

Также в отчете Еврокомиссия признала, что Украина выполнила требования 2022 года, в том числе по венграм.

"Европейская правда" готовит более детальный анализ отчета по Украине.

Читайте также анализ предыдущего отчета по всем странам-кандиатам в статье "Рейтинг евроинтеграции-2023: кто опережает Украину на пути в ЕС и реально ли их догнать".