Государственный суд Эстонии отменил решение, которое позволило бы голосовать на парламентских выборах 2027 года с помощью мобильных устройств.

Об этом сообщает Postimees, передает "Европейская правда".

Государственный суд обосновал это тем, что использование крупных международных цифровых платформ для распространения приложений для избирателей в запланированном виде не является правомерным.

Республиканская избирательная комиссия Эстонии (VVK) своим решением от 29 октября определила операционные системы компьютеров и мобильных устройств, для которых к следующим выборам в Рийгикогу будут разработаны приложения для голосования и проверки голосов.

В частности, впервые было решено создать приложение для голосования на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS.

Решение избирательной комиссии обжаловали наблюдатели за выборами Мярт Пидер и НПО "Честные выборы" (Ausad Valimised).

Государственный суд частично удовлетворил их жалобу, поскольку избирательная комиссия допустила существенные ошибки при оценке обстоятельств, принимая решение о допуске мобильного голосования. При этом на предстоящих весенних выборах, как и раньше, можно будет проголосовать электронным способом с помощью компьютера.

Основную проблему Государственный суд видит в том, что для распространения приложений для мобильного голосования необходимо привлечь магазины приложений Google Play и Apple App Store, принадлежащие глобальным цифровым платформам. По мнению суда, в запланированном виде это не соответствует законодательству.

Суд пояснил, что если государство в значительной степени передает выполнение своих административных функций частному предприятию, оно обязано создать механизмы надзора, соответствующие важности этой задачи.

Помимо прочих рисков, отмечает суд, нельзя исключать и того, что сам магазин приложений из коммерческих соображений или злонамеренно внесет в приложение для голосования изменения, которые повлияют на его работу.

Государственный суд отметил, что для подрыва доверия к выборам не обязательно, чтобы риски, связанные с распространением приложения для голосования, реализовались.

Выборы не будут восприниматься как честные, если возможность вмешательства в работу приложения для голосования практически не исключена, а меры по снижению рисков в магазинах приложений не подпадают под действие эстонского законодательства.

Кроме того, положительное влияние мобильного голосования на явку избирателей было бы незначительным, а избирательная комиссия в ходе судебного разбирательства не смогла доказать, что оно перевешивает сопутствующие риски.

Напомним, в прошлом году в Финляндии анонсировали создание приложения, аналогичного украинскому "Дії", которое будет обеспечивать широкие возможности цифровой подписи, но не станет заменителем традиционных документов.

А в Швейцарии разгорелся скандал из-за референдума об "электронных паспортах".