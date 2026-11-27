Хакеры взломали флагманскую облачную платформу Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщили агентству Reuters трое осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам двух собеседников, вторжение в систему Cloud One было обнаружено примерно месяц назад во время работ по обновлению системы. Они отметили, что это привело к сбою в работе всей платформы.

В заявлении для агентства ВВС отметили, что "не комментируют состояние безопасности, уязвимости или операционный статус конкретных сетей и систем".

"Мы постоянно принимаем меры предосторожности для защиты информации, систем и оперативных возможностей Департамента", – заверили там.

Речь идет о платформе, запущенной в 2017 году. Она должна была стать единым центром обслуживания IT-потребностей ВВС, объединив ресурсы четырех операторов – Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet – для обеспечения работы десятков приложений, в частности тех, которые управляют данными о персонале и выплатах, а также логистикой и техническим обслуживанием.

Среди них – облачная система командования и управления ВВС, которая объединяет данные радиолокационных систем противовоздушной обороны и другие потоки данных со всей Северной Америки, а также Интегрированная система боеприпасов театра военных действий, которая отслеживает бомбы и ракеты на более чем 200 базах ВВС США по всему миру.

По словам двух собеседников, Cloud One является одной из крупнейших облачных платформ американских вооруженных сил.

Один из них сказал, что следователи привлекли Киберкомандование для оценки ущерба.

Несколько дней назад СМИ писали, что ЦРУ и Управление директора национальной разведки США могли подвергнуться кибератаке, в результате которой были скомпрометированы несекретные данные.

17 ноября СМИ сообщали, что в США перестала работать засекреченная сеть NSA Net, которую Агентство национальной безопасности использует для внутреннего обмена информацией.

Напомним, что в США масштабный сбой в системе управления воздушным движением 13 ноября привел к отмене тысяч авиарейсов и задержкам, а также к многочасовому запрету на взлеты самолетов по всей стране.