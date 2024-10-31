Под санкции США попали двое юристов из Швейцарии – за помощь РФ с обходом ограничений

США включили в санкционный список двух юристов из Швейцарии, которые, по выводам американских ведомств, помогали своим российским клиентам строить схемы обхода западных санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swiss Info по коммюнике посольства США в Швейцарии.

По заключению американских ведомств, указанные двое юристов воспользовались лазейкой в швейцарском законодательстве, которое позволяет юристам работать нефинансовыми посредниками без дополнительных обязательств и отчетности, поэтому эта их деятельность долго оставалась незамеченной.

"Швейцария является и глобальным финансовым центром, и ключевым звеном международной архитектуры санкций. Она должна и должна делать больше для обеспечения того, что ее законодательные рамки не будут использоваться для непрозрачной финансовой деятельности", – заявил посол США Скотт Миллер.

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Он призвал Швейцарию закрыть пробелы в национальном законодательстве, чтобы юристы, выступающие в роли нефинансовых посредников, тоже подпадали под надзор, а также усилить контроль за соблюдением санкций.

Напомним, США 30 октября наложили санкции на 400 человек и компаний, в частности за помощь РФ с обходом ограничений.