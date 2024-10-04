Что мешает Западу дать Киеву $50 млрд за счет замороженных активов России

20 сентября во время визита в Киев президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 35 млрд евро в рамках ранее анонсированного "репарационного займа", обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

Однако даже после этого заявления вокруг темы займа, судьбы самих активов и возмещения Украине остается больше вопросов, чем ответов.

О том, с какими трудностями сталкивается Запад на пути к выделению Украине займа за счет российских активов, читайте в статье директора Центра Днистрянского Ивана Городиского Медленная разморозка: почему тормозится план кредитования Украины под залог активов РФ. Далее – краткое ее изложение.

Решение "Группы семи", принятое в июле 2024 года на саммите в Апулии относительно "репарационного займа" для Украины в размере $50 млрд, который должен быть погашен за счет доходов от замороженных резервов российского Центробанка, стало настоящим прорывом.

Реклама:

Как ожидается, США сделают наибольший вклад – около $20 млрд, столько же планировал внести и ЕС, а остальное – Великобритания, Канада и Япония.

Средства возвращать собираются за счет доходов от российских активов (это примерно $3 млрд в год).

Как известно, наибольшая часть резервов Центробанка РФ – а это примерно $210 млрд – заблокированы на территории ЕС в двух клиринговых учреждениях: бельгийском Euroclear и люксембургском Clearstream. Сейчас санкции в виде блокировки российских активов возобновляются Европейским Союзом единогласно каждые шесть месяцев.

Разумеется, государства "Группы семи" хотят иметь гарантии, что в определенный момент эти санкции не будут отменены.

А соответственно – не возникнут риски для возврата средств, которые они выделили.

И Венгрия, и Словакия, а также другие государства-члены ЕС могут, в зависимости от политической ситуации и юридических обстоятельств, ветировать решение о продлении блокировки резервов Центробанка РФ.

Следует отдать должное Брюсселю, что практически сразу после решения G7 европейские институции начали работать над решением этой проблемы.

В сентябре Еврокомиссия представила послам государств-членов две главные опции, предварительно согласованные с США: блокирование российских резервов на срок пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев при условии поддержки квалифицированным большинством или же продление на 36 месяцев при условии единогласного голосования.

Окончательного решения или по крайней мере его рассмотрения можно ожидать на следующем заседании Европейского совета, которое состоится 17-18 октября в Брюсселе.

Однако на скорость решения этого вопроса влияет еще один глобальный фактор – выборы в США. Риски победы Трампа на выборах ускорили процесс работы над выделением указанной помощи, чтобы гарантировать поддержку Украины вне зависимости от выборов американского президента.

Вскоре, когда в избирательную кампанию вместо Байдена вступила Камала Харрис, неожиданно притормозил этот процесс. Рост рейтингов кандидата в президенты Соединенных Штатов, как отмечало издание Politico, вселили надежду на ее победу и снизили темпы подготовки.

Но все перипетии последних недель и тот факт, что критический отрыв демократки от республиканца так и не произошел, якобы сдвинули процесс с места, и вскоре ожидается достижение соглашения.

Тем временем в Еврокомиссии, учитывая непредсказуемость выборов в США, заявили о существенном увеличении доли для Украины – до 35 млрд евро. Еще до киевского визита президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщали о плане "Б" ЕС, по которому доля блока могла достичь даже 40 млрд.

Подробнее – в материале Ивана Городисского Медленная разморозка: почему тормозится план кредитования Украины под залог активов РФ.