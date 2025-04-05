СМИ анонсировали визит премьера Израиля в США 7 апреля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник, 7 апреля, и станет первым иностранным лидером, который прибудет в США после начала торговой войны Дональда Трампа.

Об этом порталу Axios сообщили четыре осведомленных источника, передает "Европейская правда".

О визите премьер Израиля и президент США говорили на этой неделе, когда Нетаньяху находился с визитом в Венгрии. Хотя сначала планировалось, что он состоится в середине апреля, позже возникла идея более раннего визита, говорится в материале.

Ожидается, что Нетаньяху и Трамп обсудят введенные США тарифы – которые затронули и Израиль, – а также иранскую ядерную программу и войну в секторе Газа.

По словам израильского чиновника, который говорил с Axios, Нетаньяху считает, что шансы на заключение ядерной сделки между США и Ираном крайне низкие, и хочет достичь взаимопонимания с Трампом относительно нанесения удара по ядерным объектам Ирана, когда дипломатические усилия потерпят неудачу.

В то же время, по информации Axios, израильскому премьеру придется попросить разрешения выехать в СГА у судей, которые рассматривают обвинения против него в коррупции.

Источники портала сообщили, что план визита Нетаньяху все еще может измениться.

Израиль пытался избежать тарифов, которые Трамп наложил почти на все страны мира, превентивно объявив об отмене всех тарифов на американские товары. Но США все равно ввели против Израиля тарифы в 17%.

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