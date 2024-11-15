Американское разведывательное сообщество и их европейские коллеги выражают обеспокоенность по поводу намерений избранного президента США Дональда Трампа номинировать Тулси Габбард на должность главы Национального разведывательного управления.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, внутри и за пределами разведывательной сети США большая часть беспокойства связана с выбором Габбард на должность директора национальной разведки, особенно учитывая ее приверженность России.

Один из сотрудников разведки рассказал, что выбор Габбард вызвал тревогу в рядах сотрудников разведки, которые не уверены в том, насколько твердо она придерживается некоторых своих геополитических взглядов, и не дезинформирована ли она.

Реклама:

"Наши друзья наблюдают за происходящим так же внимательно, как и наши враги, и задаются вопросом, что все это значит для ведущего игрока в области сбора и анализа глобальных разведданных", – сказал один из бывших сотрудников американской разведки, работавший в некоторых горячих точках мира.

Между тем один из источников на Западе сообщил, что после вступления Трампа в должность в январе может произойти начальное замедление обмена разведданными, что потенциально может повлиять на "Пять глаз" – разведывательный альянс в составе США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

По словам собеседника агентства, союзники США обеспокоены тем, что все назначения Трампа идут "в неправильном направлении".

В то же время высокопоставленный сотрудник европейской разведки сказал, что разведывательные органы в странах Европейского Союза "будут прагматичными и готовыми адаптироваться к изменениям".

"Пока что в воздухе нет паники", – добавил чиновник.

Представитель европейского оборонного ведомства назвал Габбард "твердо стоящей" на стороне России.

"Но мы должны иметь дело с тем, что у нас есть. Мы будем внимательны", – сказал чиновник.

В свою очередь кандидат Трампа на должность госсекретаря Марко Рубио защитил номинацию Габбард, назвав ее "революционным выбором, который имеет шанс действительно осуществить положительные изменения".

Но некоторые другие республиканцы были более сдержанными. Отвечая на вопрос о квалификации Габбард, член Комитета по вопросам разведки, сенатор Джон Корнин сказал: "Мы выполним свою работу, проверим кандидатов и примем решение. Это конституционная обязанность Сената".

Чтобы стать директором национальной разведки, Габбард должна быть утверждена большинством из 100 членов Сената США, где она может столкнуться с сопротивлением, резюмирует агентство.

Габбард скандально известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".

СМИ ранее сообщили о беспокойстве в США из-за кандидатов Трампа на должность главы Пентагона Пита Хегсета, а также генерального прокурора Мэтта Гейца.

Подробнее – в статье От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну.