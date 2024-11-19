Экс-глава Еврокомиссии предлагает "частичное членство" в ЕС для Украины как этап вступления

Бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с идеей "частичного членства" в ЕС для Украины, аргументируя это тем, что ей придется пройти еще очень много трансформаций для полноценного вступления в Евросоюз – к которому Украина стремится как можно быстрее.

Как сообщают немецкие СМИ, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии dpa.

Жан-Клод Юнкер, который возглавлял Европейскую комиссию в 2014-2019 годах, предложил идею "частичного членства" Украины в ЕС – в формате, что Украина будет участвовать в части внутренних процессов в Евросоюзе и встречах, но не будет иметь права голоса.

"Украина не сможет стать членом ЕС очень быстро... В Украине еще много нерешенных проблем, от коррупции до сферы верховенства права, с которыми нужно разобраться, прежде чем можно будет серьезно говорить о вступлении Украины", – отметил Юнкер.

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По его мнению, для Украины такой формат "частичного членства" стал бы сигналом о признании европейскими партнерами ее евроинтеграционной работы.

Похожее заявление прозвучало от Юнкера год назад – экс-глава Еврокомиссии заявил, что европейские партнеры не должны были бы давать украинцам "ложных обещаний" относительно быстрого вступления в ЕС, и что страна пока не готова к членству, в частности, из-за "коррупции на всех уровнях общества".

На его слова отреагировала действующий президент Еврокомиссии и официальный Киев, а в правительстве Венгрии тогда заявили, что согласны с оценкой Юнкера, и предложили предоставить Украине "привилегированное партнерство " вместо членства в ЕС.

Напомним, в июне 2024 года Евросоюз официально дал старт переговорам о вступлении с Украиной и Молдовой, а в докладе Еврокомиссии по расширению осенью 2024 года заявили о готовности открыть первые переговорные кластеры с Украиной в следующем году.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев во время польского председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2025 года будет стремиться открыть два переговорных кластера.