Боррель перед отставкой раскритиковал слишком медленные решения ЕС по поддержке Украины

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, который вскоре завершит работу в этой должности, заявил, что странам Евросоюза нужно ускорить процесс принятия решений по поддержке Украины, и в прошлом это "каждый раз было слишком долго".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил перед встречей руководителей МИД стран Евросоюза 18 ноября.

Боррель отметил, что для того, чтобы ЕС мог позиционировать себя как сильный геополитический игрок, внутри Евросоюза должно быть больше единства.

"Когда единства нет, проявить силу невозможно. Очень часто мы не были объединены и вели дискуссии слишком долго. Нельзя претендовать на то, чтобы быть геополитическим игроком, если у нас уходят дни, недели, месяцы на согласование решения, чтобы действовать. Поэтому мой последний призыв к коллегам – будьте объединены, решайте быстрее. События не ждут, Россия не приостанавливает войну из-за того, что вы в раздумьях", – подчеркнул главный дипломат ЕС.

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"Каждый раз, когда мы решали что-то о поддержке Украины, это было слишком долго. Каждый раз были сомнения, надо или не надо это делать. Война продолжается дальше, украинцы все больше нуждаются в нашей поддержке... Мы должны прекратить говорить и начать действовать быстрее", – подчеркнул он.

Боррель также констатировал, что последняя масштабная ракетная атака РФ доказывает, что глава Кремля не настроен на переговоры.

Читайте свежее интервью "Европейской правды", в котором Боррель делится итогами своих усилий по поддержке Украины на посту.

Напомним, Жозеп Боррель вскоре завершит работу в своей должности вместе с предыдущим составом Еврокомиссии. Его преемницей должна стать экс-премьер Эстонии Кая Каллас.

На слушаниях по своему назначению Каллас подчеркнула важность поддерживать Украину и реалистично смотреть на угрозы, с которыми может столкнуться Европа.

"ЕвроПравда" уже рассказывала о кандидате на должность главы европейской дипломатии в статье "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Кайи Каллас во главе дипломатии ЕС.