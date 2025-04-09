Трамп говорит, что мировые лидеры "целуют ему задницу" ради низких тарифов

Американский президент Дональд Трамп похвастался, что мировые лидеры упрашивают его снизить тарифы, заявив, что они "целуют ему задницу".

Его слова во время Национального республиканского комитета Конгресса цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Во время своего выступления на Национальном республиканском комитете Конгресса Трамп заявил, что "все едут" в США на переговоры по тарифам.

"Я действительно считаю, что война с миром – которая на самом деле не является войной, потому что все едут сюда. Япония уже летит сюда. Они в самолете, многие из них. Все – жесткие переговорщики", – сказал он.

Позже Трамп добавил, что страны звонят ему и "целуют задницу", пытаясь заключить торговое соглашение.

"Они умирают от желания заключить сделку. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сэр, давайте заключим сделку. Я сделаю все, сэр", – перекривил он якобы просьбу других лидеров.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Позже он сказал, что Европейский Союз должен будет взять на себя обязательства купить американских энергоносителей на $350 млрд, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов.

Также писали, что Соединенные Штаты наложили на Китай тарифы в 104%, которые вступают в силу с 9 апреля.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".