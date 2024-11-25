Британия ввела санкции против 30 кораблей "теневого флота" РФ

Правительство Великобритании заявило о введении, по его словам, крупнейшего пакета санкций против 30 кораблей так называемого "теневого флота" России.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, сообщает "Европейская правда".

30 кораблей "теневого флота" России, ответственных за транспортировку нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов только за последний год, в понедельник попали под санкции Великобритании.

"Поскольку половина судов, против которых сегодня введены санкции, только за последний год перевезли нефти и нефтепродуктов, таких как бензин, на сумму более 4,3 млрд долларов, это самый большой пакет санкций Великобритании в своем роде", – пояснили в правительстве.

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Как отметили там, этот шаг еще больше ограничит возможности Кремля финансировать свою незаконную войну в Украине и свою злонамеренную деятельность по всему миру, а также увеличит общее количество нефтяных танкеров, попавших под санкции Великобритании, до 73 – больше, чем у любой другой страны.

Объявление о санкциях прозвучало в то время, когда министр иностранных дел Дэвид Лэмми использует встречу министров иностранных дел G7 в Италии, чтобы подтолкнуть другие страны к продолжению давления на российскую военную машину, параллельно с усилиями по усилению военной и финансовой поддержки Украины.

Доходы от продажи нефти являются ключевым источником финансирования незаконной войны Кремля в Украине.

"Российские нефтяные доходы подпитывают огонь войны и разрушений в Украине.

Я буду работать с нашими партнерами по G7 и не только, чтобы оказывать неустанное давление на Кремль, прервать поток денег в его военную казну, подорвать его военную машину и ограничить его злонамеренное поведение во всем мире", – заявил Лэмми.

По его словам, санкции Великобритании работают, и Россия становится все более зависимой от таких государств, как Северная Корея и Иран, в плане военной техники, и даже вынуждена отправлять северокорейские войска для поддержки незаконного вторжения.

По информации СМИ, следующий пакет санкций Европейского Союза против России будет направлен против "теневого флота", который существует для обхода нефтяных санкций Запада.

Европарламент недавно призвал усилить санкции против "теневого флота" России.