Европарламент призвал усилить санкции против "теневого флота" России

Европейский парламент в четверг, 14 ноября, принял резолюцию, где требует более целенаправленных санкций ЕС против так называемого "теневого флота" России, который позволяет ей сбывать нефть в обход ценовых ограничений Запада.

Об этом говорится в сообщении Европарламента, пишет "Европейская правда".

В резолюции европарламентарии призывают к ограничениям против всех судов "теневого флота" России, а также их владельцев, операторов, менеджеров, связанных с ними счетов, банков и страховых компаний.

Также они требуют систематического применения санкций к судам, которые плавают в водах ЕС без страхования, и предлагают использовать беспилотники и спутники для отслеживания таких судов.

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Среди других мер, содержащихся в резолюции Европарламента – конфискация нелегального груза судов "теневого флота" и прекращение импорта российского ископаемого топлива в Евросоюз.

Еще в конце 2022 года ЕС вместе с Группой семи запретил весь морской импорт российской нефти и наложил ограничения на международную торговлю нефтью для Москвы на уровне 60 долларов за баррель вместе со своими союзниками по G7.

Но, согласно исследованию Центра исследований энергетики и чистого воздуха, около 80% российской морской нефти сейчас транспортируется "теневым флотом" – судами, которые Запад не может отследить.

Другое опасение связано с тем, что устаревшие танкеры, которые входят в "теневой флот" России, часто протекают и могут вызвать экологическую катастрофу вблизи Евросоюза.

По информации СМИ, следующий пакет санкций Европейского Союза против России будет направлен именно против "теневого флота".