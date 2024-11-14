Европарламент призвал усилить санкции против "теневого флота" России
Европейский парламент в четверг, 14 ноября, принял резолюцию, где требует более целенаправленных санкций ЕС против так называемого "теневого флота" России, который позволяет ей сбывать нефть в обход ценовых ограничений Запада.
Об этом говорится в сообщении Европарламента, пишет "Европейская правда".
В резолюции европарламентарии призывают к ограничениям против всех судов "теневого флота" России, а также их владельцев, операторов, менеджеров, связанных с ними счетов, банков и страховых компаний.
Также они требуют систематического применения санкций к судам, которые плавают в водах ЕС без страхования, и предлагают использовать беспилотники и спутники для отслеживания таких судов.
Среди других мер, содержащихся в резолюции Европарламента – конфискация нелегального груза судов "теневого флота" и прекращение импорта российского ископаемого топлива в Евросоюз.
Еще в конце 2022 года ЕС вместе с Группой семи запретил весь морской импорт российской нефти и наложил ограничения на международную торговлю нефтью для Москвы на уровне 60 долларов за баррель вместе со своими союзниками по G7.
Но, согласно исследованию Центра исследований энергетики и чистого воздуха, около 80% российской морской нефти сейчас транспортируется "теневым флотом" – судами, которые Запад не может отследить.
Другое опасение связано с тем, что устаревшие танкеры, которые входят в "теневой флот" России, часто протекают и могут вызвать экологическую катастрофу вблизи Евросоюза.
По информации СМИ, следующий пакет санкций Европейского Союза против России будет направлен именно против "теневого флота".