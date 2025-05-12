Немецкие "Зеленые" похвалили Мерца за поездку в Украину

Лидер немецкой Партии зеленых Феликс Банашак заявил о поддержке первых внешнеполитических шагов нового канцлера Фридриха Мерца, в частности его визита в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Во время пресс-конференции в Берлине Банашек заявил, что "сигналы, которые Фридрих Мерц послал Украине своим визитом так скоро после начала своего срока полномочий, имеют нашу полную поддержку".

Лидер "Зеленых" отметил тот факт, что канцлер Германии поехал не только в Париж и Варшаву, но и в Киев вместе с европейскими партнерами.

"Мы, "Зеленые", хотели бы, чтобы канцлер Шольц также послал такой сигнал в прошлом", – сказал Банашак о предшественнике Мерца и бывшем лидере Социал-демократической партии.

Как известно, Мерц во время визита в Киев прокомментировал вопрос Taurus и подтвердил засекречивание поставок оружия для Украины.

В то же время вице-председатель немецкого Бундестага Омид Нурипур от "Зеленых" раскритиковал уклончивую позицию нового канцлера по поставкам Украине ракет Taurus и призвал как можно скорее передать это вооружение.