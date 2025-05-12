Трамп допустил, что может приехать в Турцию, где Зеленский будет ждать Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая, где Владимир Зеленский будет ждать хозяина Кремля Владимира Путина для "мирных переговоров".

Об этом следует из слов Трампа во время пресс-конференции в Белом доме 12 мая, пишет "Европейская правда".

Президент США выразил надежду, что и Зеленский, и Путин будут присутствовать в Турции в четверг, и добавил, что сам "размышлял над тем, чтобы прилететь", если сочтет, что "что-то может произойти".

Позже он уточнил в ответ на вопрос журналистов, что может прилететь, если сочтет, что это "важно для заключения соглашения" – вероятно, он имел в виду соглашение между Киевом и Москвой.

"Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой – нет, и так туда-сюда. Я сказал: "Слушайте, на этом этапе мы должны остановиться. Просто идите на встречу, встреча уже назначена, идите на встречу в четверг", – сказал президент США.

"И если я сочту, что это будет полезно – я не знаю, где я буду в этот момент, я буду где-то на Ближнем Востоке – но я полечу туда, если сочту, что это будет полезно", – добавил он.

Трамп позже также заявил об "ощущении, что они (Россия. – Ред.) согласятся" на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Москва до сих пор отвергала.

Ранее Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.