Зеленский поддержал приезд Трампа в Турцию на переговоры с Путиным

Президент Владимир Зеленский считает правильной идею присутствия Дональда Трампа в Турции 15 мая, где должны быть возобновлены прямые украинско-российские переговоры на уровне лидеров.

Об этом Зеленский написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Глава государства назвал "очень важными словами" предположение Трампа о том, что он может приехать 15 мая в Турцию.

Зеленский напомнил, что ранее поддержал предложение президента США о "полном и безусловном прекращении огня" и прямых переговорах с Владимиром Путиным.

"Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить", – добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.