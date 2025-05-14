В Испании поделились первыми итогами расследования беспрецедентного блэкаута

В правительстве Испании отчитались о первых результатах расследования беспрецедентного отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове 28 апреля, назвав, в частности, места, откуда начались сбои.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила министр энергетики Испании Сара Аагесен в среду, ее цитирует агентство Reuters.

Несколько расследований с участием правительства, служб безопасности и технических экспертов изучают причины отключения электроэнергии, но это впервые, когда власти Испании указали на конкретные районы как источник событий.

Аагесен заявила на парламентских слушаниях, что три первых инцидента, причина которых еще не установлена, привели к потере 2,2 гигаватта электроэнергии, что вызвало серию отключений.

"Мы анализируем миллионы данных. Мы также продолжаем продвигаться вперед в определении мест, где произошли эти потери электроэнергии, и уже знаем, что они начались в Гранаде, Бадахосе и Севилье", – сказала Аагесен.

Следователи исключили кибератаку на оператора электросетей REE, дисбаланс спроса и предложения или недостаточную мощность электросетей как причины отключения электроэнергии, заявила Аагесен.

По ее словам, расследование займет время, и, вероятно, не будет простых ответов на сложные вопросы.

Масштабное отключение электроэнергии 28 апреля нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Национальный суд Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".