СМИ: 20 штатов готовы направить Нацгвардию в Вашингтон в случае беспорядков после выборов

Более 20 американских штатов готовы отправить войска Национальной гвардии в Вашингтон в случае необходимости.

Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на официальных лиц, передает "Европейская правда".

Как отмечается, представители Национальной гвардии в двух десятках штатов выразили готовность направить свои подразделения в Вашингтон, если будет необходимость и официальный запрос в ближайшие недели после президентских выборов и перед инаугурацией.

Агентство пишет, округ Колумбия пока не сделал ни одного официального запроса на привлечение Национальной гвардии. Однако, чиновники проводят встречи и готовятся к возможности того, что здание Капитолия США снова может охватить насилие во время утверждения Конгрессом результатов выборов.

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Выступая перед журналистами в понедельник, 4 ноября, руководитель отдела будущих операций Бюро Национальной гвардии Жан-Поль Лоренсо отметил, что пока неизвестно, сколько именно военных Национальной гвардии потребуется в случае необходимости.

Он добавил, что это будет зависеть от потребностей округа Колумбия, но подчеркнул, что Бюро Национальной гвардии и штаты уже готовятся к возможному запросу на поддержку.

Накануне писали, что в районе Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне появились новые заграждения на случай возможных беспорядков в ближайшие дни на фоне выборов.

Более 80% американцев готовы принять результат выборов независимо от того, кто из кандидатов победит.

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