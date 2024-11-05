ЗМІ: 20 штатів готові направити Нацгвардію до Вашингтона у разі заворушень після виборів

Понад 20 американських штатів готові відправити війська Національної гвардії до Вашингтона у разі потреби.

Про це повідомило агентство АР з посиланням на офіційних осіб, передає "Європейська правда".

Як зазначається, представники Національної гвардії у двох десятках штатів висловили готовність направити свої підрозділи до Вашингтона, якщо буде необхідність і офіційний запит у найближчі тижні після президентських виборів і перед інавгурацією.

Агентство пише, що округ Колумбія поки не зробив жодного офіційного запиту на залучення Національної гвардії. Проте урядовці проводять зустрічі та готуються до можливості того, що будівлю Капітолія знову може охопити насильство під час затвердження Конгресом результатів виборів.

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Виступаючи перед журналістами в понеділок, керівник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії Жан-Поль Лоренсо зазначив, що наразі невідомо, скільки саме військових Національної гвардії буде потрібно у разі потреби.

Він додав, що це залежатиме від потреб округу Колумбія, але підкреслив, що Бюро Національної гвардії та штати вже готуються до можливого запиту на підтримку.

Напередодні писали, що у районі Білого дому, Капітолія та резиденції віцепрезидентки Камали Гарріс у Вашингтоні з'явилися нові загородження на випадок можливих заворушень найближчими днями на тлі виборів.

Понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто з кандидатів переможе.

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