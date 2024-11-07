Рютте: Уверен, мы начнем тратить на оборону более 2% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что страны НАТО начнут тратить на оборону более 2% своего ВВП, и отметил, что в этом полностью согласен с критикой Дональда Трампа в адрес Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте сказал в общении со СМИ перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

Рютте повторил свои поздравления Дональду Трампу с победой в США и отметил, что его критика во время предыдущей каденции направила действия членов НАТО в правильном направлении.

"Он стимулировал нас двигаться к (расходам на оборону) на уровне более 2% ВВП. И сейчас, в том числе благодаря ему, НАТО (...) тратит более 2%. И мы должны делать больше – мы знаем это", – сказал Марк Рютте.

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Он отметил, что на встрече с европейскими лидерами, а в будущем – с Трампом, хочет подробно обсудить реагирование на привлечение военных КНДР в войну против Украины и в целом углубление сотрудничества между Россией, КНДР, Ираном и Китаем, что в перспективе может усилить угрозы непосредственно для членов НАТО, в том числе США.

"Конечно, частью этого является пункт о том, что "европейская" часть НАТО должна тратить больше, чтобы гарантировать, что мы достигнем своих целей по возможностям", – добавил Рютте.

Его переспросили, каким он себе видит адекватный показатель расходов на оборону в нынешних обстоятельствах.

"Это точно будет гораздо больше 2%, я абсолютно четко об этом говорю", – ответил Марк Рютте.

Он продолжил, что можно будет обсудить со странами сам принцип инвестиций и ориентироваться, например, на обеспечение определенных возможностей для определенной страны, а не "жесткую цифру" расходов в размере ВВП. Тогда инвестиции разных стран-членов могут отличаться.

"Но Трамп абсолютно прав – мы не достигнем желаемого с 2%", – добавил Рютте.

Также генсек НАТО на днях заявил, что Североатлантический альянс должен сделать больше для изменения траектории войны.