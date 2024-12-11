Кого в Польше считают основными претендентами на пост президента и кто является темной лошадкой

Все польские политики утверждают, что кампания перед президентскими выборами еще впереди и начнется примерно в январе, а может, в феврале 2025 года. Но на самом деле она идет полным ходом, и уже теперь понятно, кто примет участие в гонке за президентское кресло.

Силами в президентских выборах померяются Рафал Тшасковский из "Гражданской коалиции" (возглавляет Дональд Туск) и Кароль Навроцкий, формально беспартийный кандидат, но фактически выдвинутый и поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость".

Кто еще поборется за пост президента, что известно о кандидатах и кто является фаворитом, читайте в статье журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Четверо на место Анджея Дуды: кто будет бороться за пост президента Польши. Далее – краткое ее изложение.

В польской политике существует один миф: должность мэра столицы – отличный трамплин к должности президента страны. Этот миф основывается на примере Леха Качиньского: прежде чем стать президентом Польши, он был мэром Варшавы.

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О Рафале Тшасковском давно говорят, что он готов к роли кандидата на президентских выборах, ведь прошел неплохую политическую школу.

В 2020 году он уже участвовал в так называемых пандемийных президентских выборах, проиграв Анджею Дуде во втором туре.

Несмотря на поражение, это была очень хорошая школа ведения кампании. Против Тшасковского работали весь административный аппарат партии "Право и справедливость" ("ПиС"), действующий президент с неплохим рейтингом, СМИ (их контролировало и безжалостно использовало правительство "ПиС"), а еще нехватка времени и сложный период пандемии.

Сегодня Тшасковский идет на выборы в лучшей и, возможно, даже комфортной ситуации, имея немалый рейтинг.

Кроме того, его поддерживает правящая партия. Тшасковскому также на руку сильная неприязнь значительной части общества к до недавнего времени правящей партии "ПиС".

По данным опроса, проведенного 25 ноября центром Opinia24, сегодня за Тшасковского проголосовали бы 41% избирателей.

В отличие от "Гражданской коалиции", в партии "Право и справедливость" не было предвыборов. Председатель партии Ярослав Качиньский выбрал кандидатом Кароля Навроцкого. Почему?

Потому что по результатам исследований большие шансы будет иметь тот кандидат правых сил, который не будет прямо ассоциироваться с правлением "ПиС".

Из-за серии коррупционных афер и скандалов прямая связь с этой партией теперь считается компрометирующей. В частности, поэтому Навроцкого официально объявили "гражданским", а не партийным кандидатом.

Кроме того, в окружении Качиньского и вообще среди сторонников правого крыла жива легенда Анджея Дуды.

До 2015 года действующий президент также не был широко известен. По этому же принципу Навроцкий – бывший директор Музея Второй мировой войны в Гданьске и нынешний глава Института национальной памяти (ИНП) – должен был бы стать неким Дудой 2.0.

Вот только Анджей Дуда в 2015 году, может, и находился где-то на третьем плане, но все же участвовал в большой политике. У Навроцкого зато нет никакого опыта участия в кампаниях. А у "ПиС" при этом нет денег.

Во время избирательной кампании от него, скорее всего, можно ожидать более жесткой риторики в отношении Украины. Это связано с тем, что Навроцкий будет бороться за голоса избирателей-националистов, то есть за электорат "Конфедерации", который ему особенно будет нужен во втором туре.

Кроме этой двойки из главных политических лагерей есть и другие, в частности действующий маршалок Сейма Шимон Головня (его партия "Польша 2050" входит во властную коалицию вместе с "ГК" и "Левицей") и лидер антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен.

38-летнего предпринимателя и налогового консультанта Славомира Менцена можно считать темной лошадкой на предстоящих выборах. Он вписывается в определенную тенденцию современного популизма. Такого, как у Дональда Трампа или Келина Джорджеску в Румынии.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Четверо на место Анджея Дуды: кто будет бороться за пост президента Польши.