В Грузии одобрили наказание для протестующих за маски и пиротехнику
Парламент Грузии в пятницу в окончательном чтении одобрил законопроект, согласно которому на акциях запрещено закрывать лицо маской и использовать пиротехнику.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.
По решению грузинского парламента, во время публичных собраний запрещено закрывать лицо маской или любым другим средством.
В список запрещенных предметов добавлено пиротехнику, лазер и любые средства с резким излучением.
В случае их использования участник акции будет оштрафован на 2000 лари (711 долларов)
Пакет законодательных изменений, инициированный партией власти "Грузинская мечта", был одобрен в окончательном, третьем чтении единогласно, 83 голосами.
Список присутствующих на акциях лиц, которые будут иметь право закрывать лица, исходя из профессиональной деятельности, установит министр внутренних дел.
Также глава МВД будет определять порядок и условия выдачи таким лицам соответствующего разрешения.
Учитывая тот же пакет, импорт, экспорт, производство и реализация пиротехнической продукции в Грузии будет допускаться на основании специального разрешения или лицензии.
Примечательно, что 14 декабря в парламенте состоятся непрямые выборы президента Грузии, о непризнании которых уже объявила оппозиция. Поэтому можно ожидать, что в этот выходной день возле парламента снова соберется массовая акция протеста.
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