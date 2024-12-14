Глава МИД Литвы возмутился наказанием литовской спортсменки за антироссийскую футболку

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис встал на защиту литовской атлетки Корнелии Дудайте, которую дисквалифицировали за появление на соревнованиях в футболке с призывом "сделать Россию снова маленькой" в знак протеста против участия российских спортсменов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Кястутис Будрис выразил поддержку атлетке Корнелии Дудайте из литовской команды, которую дисквалифицировали на соревнованиях в Будапеште за появление в футболке с призывом "сделать Россию снова маленькой".

No one should ever be punished for speaking out against terror and aggression. The aggressor is the one who should be held accountable.



I'm proud of Lithuanians who bravely stand up for freedom and their values in all circumstances. We’ve got your back, Kornelija Dūdaitė! 🇱🇹 pic.twitter.com/E7iChQ1f2s Реклама: December 14, 2024

Спортсменка решила так поступить, чтобы выразить протест против участия в Чемпионате мира по функциональным видам спорта российских атлетов как "нейтральных". По ее словам, ее возмутило, как организаторы приветствовали россиян, а также то, что российская символика все равно использовалась.

После решения о ее дисквалификации за отказ заменить футболку вся литовская команда решила покинуть соревнования.

"Никого не должны наказывать за то, что он высказывается против терроризма и агрессии...Горжусь литовцами, которые смело отстаивают свободу и свои ценности при любых обстоятельствах", – заявил Кястутис Будрис.

Поддержку Дудайте выразил и экс-министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

My fellow Lithuanian Kornelija Dudaitė literally refusing to play by Russia's rules. 🇱🇹✊️ pic.twitter.com/XDlZT9BOP6 – Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 14, 2024

Напомним, перед Олимпиадой в Париже Венгрия призывала не отстранять от участия российских спортсменов и "не совмещать „геополитику" со спортом".

Ранее в этом году спецслужбы Латвии допросили известного спортсмена из-за шутки о гражданстве России.