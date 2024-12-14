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Глава МИД Литвы возмутился наказанием литовской спортсменки за антироссийскую футболку

Новости — Суббота, 14 декабря 2024, 14:17 — Мария Емец

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис встал на защиту литовской атлетки Корнелии Дудайте, которую дисквалифицировали за появление на соревнованиях в футболке с призывом "сделать Россию снова маленькой" в знак протеста против участия российских спортсменов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Кястутис Будрис выразил поддержку атлетке Корнелии Дудайте из литовской команды, которую дисквалифицировали на соревнованиях в Будапеште за появление в футболке с призывом "сделать Россию снова маленькой".

Спортсменка решила так поступить, чтобы выразить протест против участия в Чемпионате мира по функциональным видам спорта российских атлетов как "нейтральных". По ее словам, ее возмутило, как организаторы приветствовали россиян, а также то, что российская символика все равно использовалась.

После решения о ее дисквалификации за отказ заменить футболку вся литовская команда решила покинуть соревнования.

"Никого не должны наказывать за то, что он высказывается против терроризма и агрессии...Горжусь литовцами, которые смело отстаивают свободу и свои ценности при любых обстоятельствах", – заявил Кястутис Будрис.

Поддержку Дудайте выразил и экс-министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, перед Олимпиадой в Париже Венгрия призывала не отстранять от участия российских спортсменов и "не совмещать „геополитику" со спортом".

Ранее в этом году спецслужбы Латвии допросили известного спортсмена из-за шутки о гражданстве России.

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