Глава МИД Литвы возмутился наказанием литовской спортсменки за антироссийскую футболку

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис встал на защиту литовской атлетки Корнелии Дудайте, которую дисквалифицировали за появление на соревнованиях в футболке с призывом "сделать Россию снова маленькой" в знак протеста против участия российских спортсменов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Кястутис Будрис выразил поддержку атлетке Корнелии Дудайте из литовской команды, которую дисквалифицировали на соревнованиях в Будапеште за появление в футболке с призывом "сделать Россию снова маленькой".

No one should ever be punished for speaking out against terror and aggression. The aggressor is the one who should be held accountable.



I'm proud of Lithuanians who bravely stand up for freedom and their values in all circumstances. We’ve got your back, Kornelija Dūdaitė! 🇱🇹 pic.twitter.com/E7iChQ1f2s

