Глава МЗС Литви обурився покаранням литовської спортсменки за антиросійську футболку

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис став на захист литовської атлетки Корнелії Дудайте, яку дискваліфікували за появу на змаганнях у футболці із закликом "зробити Росію знову маленькою" на знак протесту проти участі російських спортсменів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Кястутіс Будрис висловив підтримку атлетці Корнелії Дудайте з литовської команди, яку дискваліфікували на змаганнях у Будапешті за появу у футболці із закликом "зробити Росію знову маленькою".

No one should ever be punished for speaking out against terror and aggression. The aggressor is the one who should be held accountable.



I'm proud of Lithuanians who bravely stand up for freedom and their values in all circumstances. We’ve got your back, Kornelija Dūdaitė! 🇱🇹 pic.twitter.com/E7iChQ1f2s

