Глава МЗС Литви обурився покаранням литовської спортсменки за антиросійську футболку

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис став на захист литовської атлетки Корнелії Дудайте, яку дискваліфікували за появу на змаганнях у футболці із закликом "зробити Росію знову маленькою" на знак протесту проти участі російських спортсменів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Кястутіс Будрис висловив підтримку атлетці Корнелії Дудайте з литовської команди, яку дискваліфікували на змаганнях у Будапешті за появу у футболці із закликом "зробити Росію знову маленькою".

No one should ever be punished for speaking out against terror and aggression. The aggressor is the one who should be held accountable.



I'm proud of Lithuanians who bravely stand up for freedom and their values in all circumstances. We’ve got your back, Kornelija Dūdaitė! 🇱🇹 pic.twitter.com/E7iChQ1f2s Реклама: December 14, 2024

Спортсменка вирішила так вчинити, щоб висловити протест проти участі у Чемпіонаті світу з функціональних видів спорту російських атлетів як "нейтральних". За її словами, її обурило, як організатори вітали росіян, а також – що російська символіка все одно використовувалась.

Після рішення про її дискваліфікацію за відмову змінити футболку вся литовська команда вирішила залишити змагання.

"Нікого не мають карати за те, що він висловлюється проти тероризму й агресії…Пишаюся литовцями, які сміливо відстоюють свободу і свої цінності за будь-яких обставин", – заявив Кястутіс Будрис.

Підтримку Дудайте висловив і ексміністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

My fellow Lithuanian Kornelija Dudaitė literally refusing to play by Russia's rules. 🇱🇹✊️ pic.twitter.com/XDlZT9BOP6 – Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 14, 2024

Нагадаємо, перед Олімпіадою у Парижі Угорщина закликала не відстороняти від участі російських спортсменів і "не поєднувати "геополітику" зі спортом".

Раніше цього року спецслужби Латвії допитали відомого спортсмена через жарт про громадянство Росії.