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Глава МЗС Литви обурився покаранням литовської спортсменки за антиросійську футболку

Новини — Субота, 14 грудня 2024, 14:17 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис став на захист литовської атлетки Корнелії Дудайте, яку дискваліфікували за появу на змаганнях у футболці із закликом "зробити Росію знову маленькою" на знак протесту проти участі російських спортсменів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Кястутіс Будрис висловив підтримку атлетці Корнелії Дудайте з литовської команди, яку дискваліфікували на змаганнях у Будапешті за появу у футболці із закликом "зробити Росію знову маленькою". 

Спортсменка вирішила так вчинити, щоб висловити протест проти участі у Чемпіонаті світу з функціональних видів спорту російських атлетів як "нейтральних". За її словами, її обурило, як організатори вітали росіян, а також – що російська символіка все одно використовувалась.  

Після рішення про її дискваліфікацію за відмову змінити футболку вся литовська команда вирішила залишити змагання.  

"Нікого не мають карати за те, що він висловлюється проти тероризму й агресії…Пишаюся литовцями, які сміливо відстоюють свободу і свої цінності за будь-яких обставин", – заявив Кястутіс Будрис. 

Підтримку Дудайте висловив і ексміністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, перед Олімпіадою у Парижі Угорщина закликала не відстороняти від участі російських спортсменів і "не поєднувати "геополітику" зі спортом".

Раніше цього року спецслужби Латвії допитали відомого спортсмена через жарт про громадянство Росії.

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Литва Війна з РФ
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