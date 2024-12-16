Каллас прокомментировала идею потенциальной миротворческой миссии в Украине

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что прежде чем говорить о миротворцах в Украине, нужно достичь мира, а Россия на это не настроена.

Об этом она сказала по прибытии на свое первое в должности заседание министров иностранных дел стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это четко понятно", – сказала Каллас.

Она указала на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону, из которого видно, что Россия не отказалась от своих целей.

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"Мы не можем это обсуждать", – отметила Каллас.

Ранее СМИ сообщали, что темой обсуждения на встрече западных лидеров в Брюсселе на следующей неделе будут возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине.

"Радио Свобода" узнало от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон, вероятно, вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.

В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.