Госдеп: США посчитают усилением эскалации, если войска КНДР зайдут в Украину

В Государственном департаменте США заявили, что среди военных Северной Кореи в Курской области есть жертвы и предупредили, что потенциальное введение солдат КНДР в Украину для участия в боевых действиях будет расцениваться как усиление эскалации.

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, цитирует "Европейская правда".

Миллера спросили, станут ли северокорейские военные законными целями Украины в случае, когда они пересекут границу.

На это представитель Государственного департамента заявил, что по мнению США, "северокорейские военные, которые были развернуты в Курской области – уже являются законными целями".

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"Они вступили в войну, и они, как таковые, являются комбатантами и являются законными целями для украинских военных", – подчеркнул он.

Миллер отметил, что видел северокорейских военных, погибших на поле боя на территории России.

"И если они пересекут границу с Украиной, это будет еще одной эскалацией со стороны правительства России, а также эскалацией со стороны правительства Северной Кореи, которое отправит северокорейские войска для ведения агрессивной войны против независимого, суверенного государства в пределах границ этого государства", – пояснил он.

Также представитель Госдепа акцентировал, что это было бы абсолютной эскалацией со стороны правительства Северной Кореи.

Миллер добавил, что в контексте этих событий США в течение последних недель делают шаги, направленные на усиление обороноспособности Украины.

"И мы будем продолжать это делать", – подытожил он.

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Накануне украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, северокорейские подразделения потеряли не менее 30 солдат убитыми и ранеными.

А представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что по оценкам американской стороны, северокорейские войска впервые вступили в бой вместе с российскими силами в Курской области и понесли потери.