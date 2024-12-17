Суд отказался закрывать дело против Трампа за подкуп порнозвезды

Американский судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство новоизбранного президента США Дональда Трампа об отмене обвинительного приговора по делу подкупа звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает CNN, передает "Европейская правда".

Судья по делу постановил в понедельник, 16 декабря, что обвинительный приговор Трампу по делу о сокрытии выплат порнозвезде Сторми Дэниелс не может быть отменен из-за решения Верховного суда о президентской неприкосновенности.

Решение Мерчана отклонило один из нескольких путей, которыми воспользовались адвокаты Трампа, пытаясь отменить майский вердикт о признании Трампа виновным по 34 пунктам фальсификации бизнес-отчетности.

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Судья, однако, не вынес решение по ходатайству адвокатов Трампа об отмене обвинительного приговора, поскольку Трамп уже избран президентом.

Вместо этого его 41-страничное решение сосредоточилось на вопросе президентского иммунитета.

Как отмечается, Мерчан написал, что решение Верховного суда о том, что Трамп должен получить широкий иммунитет за официальные действия во время пребывания в должности, не означает, что обвинительный приговор должен быть отменен, постановив, что доказательства, представленные окружной прокуратурой Манхэттена, не касаются официального поведения Трампа на посту президента.

Доказательства, которые оспаривали адвокаты Трампа, написал судья, касались "исключительно неофициального поведения" и не должны иметь никакой защиты иммунитетом.

"Суд приходит к выводу, что если и произошла ошибка в представлении оспариваемых доказательств, то такая ошибка была безвредной в свете неоспоримых доказательств вины", – заявил Мерчан.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что решение Мерчана "является прямым нарушением решения Верховного суда по иммунитету и другой многолетней юриспруденции".

Напомним, речь идет о так называемом деле о "порноденьгах", в котором Трампа признали виновным по обвинениям в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.