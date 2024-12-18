Как правительство Шольца отправили в отставку и почему Германию ждут непростые выборы

16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц потерял доверие в парламенте.

Этот провал открывает путь к досрочным выборам, которые должны пройти во второй половине февраля.

Сейчас все идет по плану, заранее согласованному властью и оппозицией. Ведь это единственный способ выхода из политического кризиса, который создал развал трехпартийной коалиции в начале ноября.

Дебаты при рассмотрении вотума доверия в понедельник показали, какой непростой будет нынешняя избирательная кампания.

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И серьезным вызовом станет то, что в Германии, похоже, закрепляется новая эра, в которой поиск консенсусов в коалиции будет едва ли не неподъемной задачей.

Подробнее – в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой "Черная метка" для Олафа Шольца: что ждет Германию после отставки правительства. Далее – краткое ее изложение.

Прежде всего стоит кратко напомнить о главных игроках этой кампании.

Во главе рейтингов (около 31,5%) – блок ХДС/ХСС, чьим канцлером 16 лет была Ангела Меркель. Последние три года он провел в оппозиции, а теперь, учитывая абсолютное лидерство в опросах, вероятнее всего, возглавит новую коалицию.

Второй сильнейшей партией является пророссийская ультраправая "Альтернатива для Германии" (около 19,5%). Впервые на этих выборах она выдвинула своего кандидата в канцлеры Алису Вайдель. Но войти в коалицию "АдГ" не сможет, поскольку все другие политические силы установили так называемый "брандмауэр" – отказались формировать власть с правыми популистами.

Политики уже договорились, что досрочные выборы должны пройти 23 февраля.

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц почти гарантированно станет новым канцлером.

Немецкая экономика, крупнейшая в Европе, остается в стагнации и, по прогнозам, не выйдет из нее и в следующем году.

Поэтому главные лица коалиции – бывший министр финансов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия), министр экономики и кандидат в канцлеры от "Зеленых" Роберт Габек и сам Олаф Шольц являются теми, кто в глазах избирателей и оппозиции несет ответственность за экономическую ситуацию.

Теперь партии будут вести кампанию в спорах вокруг того, как лучше всего восстановить экономику – увеличивая государственные заимствования или вводя дальнейшие меры жесткой экономии.

Во время своего выступления на парламентских дебатах вице-канцлер и министр экономики от "Зеленых" Роберт Габек предостерегал, что после 23 февраля стране следует ожидать сложных альянсов, которые потребуют от партий способности идти на компромиссы. Он предупредил об отсутствии гарантий быстрого формирования нового правительства, а также критиковал предвыборную программу ХДС/ХСС как "вчерашние идеи", которые к тому же неизвестно как финансировать.

Финансирование дальнейшей поддержки Украины и позиция относительно будущего российско-украинской войны стали одними из ключевых элементов кампании и понедельничных дебатов.

Шольц, как известно, позиционирует себя осторожным политиком, который, с одной стороны, стремится помочь Украине, увеличивая государственные заимствования Германии, а с другой – не допустить "эскалации" поставками "неправильного" оружия.

Пока рано говорить, сработает ли его стратегия, но показательно также, что личный рейтинг Шольца после распада коалиции и заявлений об "осторожности" в украинском подходе немного вырос, а Мерца просел.

В то же время показатели как ХДС, так и СДПГ существенно не изменились – что важнее индивидуальных рейтингов лидеров, поскольку голосуют избиратели все же не за кандидатов в канцлеры, а за партии.

Мерц, который является преданным трансатлантистом и месяцами критиковал Шольца за нерешительную поддержку Украины, вместо этого перешел к более умеренной риторике.

Вероятно, это связано с тем, что право– и леворадикалы нацепили на него ярлык "канцлера войны".

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой "Черная метка" для Олафа Шольца: что ждет Германию после отставки правительства.