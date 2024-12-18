У Байдена уверены, что Украине хватит военной помощи США до конца 2025-го

Действующая американская власть верит, что Украине для борьбы до конца 2025 года хватит военной помощи, которую Штаты уже предоставили или планируют предоставить до конца каденции Джо Байдена.

Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

Миллера спросили, как долго украинцы смогут сопротивляться России за счет ресурсов, которые предоставила действующая администрация американского президента Джо Байдена до того, как они закончатся в 2025 году.

На это представитель заявил, что сейчас в администрации считают, что ресурсы, которые США уже предоставили Украине, и которые все еще планируют предоставить до конца работы администрации, обеспечат украинцев для борьбы до конца 2025 года.

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"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им, и которые мы все еще планируем предоставить до конца работы администрации, обеспечат их оборудованием и материалами, необходимыми для ведения боевых действий до конца 2025 года", – акцентировал Миллер.

Также Миллер посоветовал обратиться в Министерство обороны США относительно конкретики о проценте уже предоставленной военной помощи и того, что еще осталось передать.

Напомним, что США объявили о выделении $20 млрд в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.

Также недавно стало известно, что Соединенные Штаты в ближайшее время предоставят в целом более $ 440 млн на поддержку сельского хозяйства, восстановления и экономической деятельности в Украине.