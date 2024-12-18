СМИ: В ЕС обсуждают ограничения передвижения российских дипломатов в Евросоюзе

Европейские чиновники обсуждают возможные ограничения на передвижение российских дипломатов в странах Европейского Союза.

Об этом стало известно румынскому порталу Digi 24 от источников, передает "Европейская правда".

Речь идет о дискуссиях, которые происходят в контексте подозрений относительно вмешательства России во внутренние дела стран Европейского Союза или в выборы в различных формах, и особенно после президентских выборов в Румынии.

Власти в Бухаресте уже обсудили этот вопрос с партнерами по НАТО, а также с представителями стран Восточного фланга.

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Источники в Министерстве иностранных дел говорят, что во внимание принимается ситуация с российскими дипломатами на европейской территории, а точнее, то, стоит ли ограничивать их передвижение.

Сразу после президентских выборов в Румынии Соединенные Штаты предупредили о последствиях, которые будет иметь отдаление Румынии от Запада, обвинив Россию во вмешательстве в румынский избирательный процесс. В ответ посол России в Бухаресте заявил, что Соединенные Штаты принимают непосредственное участие в избирательном процессе в Румынии и что они выступают с необоснованной или ложной информацией.

Как известно, Чехия уже долгое время является той страной, которая продвигает ограничения передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза.

Напомним, 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура голосования, по которым лидировал независимый антизападный кандидат Кэлин Джорджеску, и решил, что весь избирательный процесс должен начаться заново.

Поводом стали документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.