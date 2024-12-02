Трамп назвал помилование сына Байдена "нарушением правосудия"

Избранный американский президент Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера – назвал это "злоупотреблением властью" и "нарушением правосудия".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Как известно, Байден подписал помилование для своего сына Хантера Байдена, которого осудили за преступления, связанные с использованием оружия, а также налоговые нарушения.

Трамп резко отреагировал на такое решение действующего президента и заявил, что это – "нарушение правосудия".

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"Включает ли помилование, которое дал Джо Хантеру, тех, кого я называю "заложниками 6 января", которые уже несколько лет находятся в заключении? Это вопиющее злоупотребление и нарушение правосудия!" – заявил он.

Скриншот: Truth Social

Отметим, под "заложниками 6 января" Трамп имеет в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Он и его сторонники считают их политическими заключенными, утверждая, что многие из них подверглись несправедливым судебным преследованиям.

В частности, как писали в сентябре прошлого года, в США двух бывших лидеров праворадикального движения Proud Boys приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Всего обвинения в связи со штурмом Капитолия выдвинули более 1100 лицам, 600 из них уже осудили.

Самым жестким остается приговор для Стюарда Рода из ультраправой организации Oath Keepers – 18 лет лишения свободы.