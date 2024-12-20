Инцидент на ярмарке в Магдебурге: спасатели говорят о 60-80 пострадавших

В результате наезда автомобиля на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург, по предварительным данным, пострадали от 60 до 80 человек.

Такую информацию приводит Bild со ссылкой на спасательные службы города, сообщает "Европейская правда".

В результате инцидента, по последним данным, пострадали от 60 до 80 человек. Полиция Магдебурга на момент публикации новости подтвердила информацию об одном погибшем.

Глава правительства земли Саксония-Анхальт, где расположен Магдебург, Райнер Хазелофф назвал инцидент "ужасным событием, особенно сейчас, накануне Рождества", и объявил, что отправляется в город.

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Напомним, авто въехало в толпу людей в Магдебурге вечером в пятницу, 20 декабря. После инцидента ярмарку закрыли, а людей попросили покинуть центр города.

Водителя автомобиля, который совершил наезд, задержали, о его личности или мотивах официально не сообщалось.

В Германии в последние годы происходили теракты, во время которых злоумышленники въезжали на автомобиле или фургоне в толпу людей – часто это случалось на рождественских ярмарках, где собирается много посетителей.

Почти ровно восемь лет назад, 19 декабря 2016 года, исламистский террорист въехал на угнанном грузовике в рождественскую ярмарку на площади Брайтшайдплац в Берлине. Тогда погибли 12 человек, а более 70 получили ранения.