Трамп встретился с посланником Путина и объявил о "великолепном соглашении" о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 5 ноября, провел частную встречу с посланцем российского лидера Владимира Путина после того, как российский чиновник появился вместе с представителями Украины на мероприятии в Белом доме, организованном первой леди США Меланией Трамп.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Трамп не стал раскрывать, о чём он обсуждал с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но высказал предположение, что в скором времени может быть заключено соглашение, направленное на урегулирование российской войны в Украине. Общаясь с журналистами в Белом доме, он заявил, что война близка к завершению и что её прекращение может повлиять на всю Европу.

"Это будет большое соглашение, и оно будет охватывать не только Украину. Я бы даже сказал, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, замечательное соглашение, и все будут в восторге", – сказал Трамп.

Вместе с тем Трамп отметил, что в четверг он не встречался с украинской делегацией.

Представитель Трампа Джаред Кушнер отметил, что американские чиновники в четверг в Брюсселе провели "продуктивные и содержательные обсуждения" с Украиной, НАТО и европейскими партнерами относительно гарантий безопасности для Украины и более широкой европейской архитектуры безопасности.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Напомним, специальный посланник Трампа Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.