Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что партнеры слышат призывы Украины относительно членства и не отступают от планов, однако на декабрьском заседании Альянса имеют другую цель.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед началом министерской встречи НАТО, которая откроется во вторник.

Генсек НАТО подтвердил неизменность позиции Альянса относительно перспективы членства Украины. "Партнеры согласились с тем, что будущее Украины в НАТО", – напомнил он, добавив, что в соответствии с решением Вашингтонского саммита НАТО, партнеры „развивают мост к членству" в отношениях с Украиной.

Впрочем, генсек не ожидает дискуссии по этому поводу в ближайшие дни. Вместо этого Альянс будет фокусироваться на предоставлении военной помощи Украине.

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"В последующие дни мы будем концентрироваться на том, что сделать, чтобы помочь Украине сейчас... Встреча (министров Альянса) будет сконцентрирована на том, чтобы тогда, когда Украина решит начать переговоры – она могла делать это с позиции силы", – заявил генеральный секретарь.

По словам Марка Рютте, сейчас Украине нужно "больше военной помощи и меньше разговоров о том, как должен выглядеть мир"

Как сообщала "Европейская правда", накануне встречи в Брюсселе Украина заявила, что отказывается от тех гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.

Ранее от президента Зеленского впервые прозвучали заявления, что Украина могла бы вступить в НАТО с частичным действием ст.5, однако эта идея пока не детализирована.

Отметим, что на этой неделе в США отрицали возможность возвращения ядерного оружия в арсенал Украины.