Словакия возмутилась заявлением Зеленского о "втором энергетическом фронте"

В Словакии возмутились из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что премьер страны Роберт Фицо своими угрозами прекратить поставлять электричество в Украину открыл "второй энергетический фронт".

Соответствующее заявление распространило словацкое Министерство иностранных дел, сообщает "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве Словакии заявили, что воспринимают реакцию Зеленского на угрозы Фицо, "как преувеличенную".

"Мы решительно отвергаем любые безосновательные заявления об открытии "второго энергетического фронта", о котором спекулирует президент Украины Владимир Зеленский, а также сфабрикованные обвинения в любом союзе с Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.

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В МИД Словакии отметили, что "оказывали и будем продолжать оказывать гуманитарную помощь уязвимым и серьезно пострадавшим людям в Украине по мере наших возможностей".

"Кроме того, наши украинские коллеги в Министерстве иностранных дел не должны оставлять без внимания тот факт, что российский газ, транспортируемый через украинскую территорию, приносит Украине значительные доходы, которые имеют решающее значение для экономики страны", – отметили в словацком МИД.

В ведомстве подчеркнули, что поскольку Украина "находится в затяжном военном конфликте", ей "следует воздерживаться от создания новых противников или выдумывания идеи „второго фронта".

"Правительство Словацкой Республики обязано защищать прежде всего стратегические интересы нашей страны, наших граждан и Европейского союза. Оно будет действовать соответствующим образом, независимо от того, одобряет это украинская сторона или нет", – резюмировали в ведомстве.

Ранее Фицо раскритиковал украинскую власть за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры.

Среди таких мер словацкий премьер назвал, в частности возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Комментируя угрозы словацкого премьера, Зеленский заявил, что "похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Зеленский отмечал, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко.