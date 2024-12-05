Блинкен не исключил дополнительных санкций против Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя последние события в Грузии, где несколько дней подряд силовики жестко разгоняли протестующих, не исключил введения дополнительных санкций.

Заявление Блинкена публикует пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также евроатлантические стремления грузинского народа.

"Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" в отношении грузинских граждан, демонстрантов, представителей СМИ и оппозиционных деятелей", – подчеркнул он.

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Блинкен призвал "Грузинскую мечту" "прекратить свою репрессивную тактику", в частности с использованием безосновательных задержаний и физического насилия.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность сообщениями о серьезных травмах, полученных людьми от рук правоохранительных органов.

"Те, кто был задержан за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, виновные в незаконном применении силы, должны быть привлечены к полной ответственности", – отметил он.

Блинкен добавил, что помимо продолжения ранее всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества, "Соединенные Штаты готовятся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции".

Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Также 4 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку санкций в связи с действиями действующей грузинской власти.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции". Также читайте взгляд из Тбилиси на антиправительственные протесты.