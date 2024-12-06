СМИ: Послы ЕС не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России

Представители стран Европейского Союза не смогли в пятницу одобрить 15-й пакет санкций против России, направленный против ее "теневого флота".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам дипломатов, две страны-члены заблокировали принятие пакета из-за разногласий относительно продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России. О каких именно странах идет речь, не уточняется.

Члены ЕС вернутся к рассмотрению пакета позже.

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В рамках пакета состоялись также дебаты о продлении исключения ЕС, которое позволяет чехам продолжать импортировать дизельное топливо и другие продукты, полученные из российской нефти и произведенные на словацком нефтеперерабатывающем заводе.

В то время как чехи заявили, что не стремятся к продлению разрешения на импорт российского нефтяного топлива, Словакия стремилась сохранить договоренность, срок действия которой истек в четверг.

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской MOL, является значительным экспортером дизельного топлива, произведенного из российской нефти, в Чехию. Чешские чиновники заявили, что продление на шесть месяцев может быть принято.

ЕС, в который входят 27 стран, запретил большую часть импорта нефти из России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Но Чехия, Словакия и Венгрия получили исключения из санкций из-за отсутствия других источников поставок.

Напомним, в конце ноября правительство Великобритании заявило о введении, по его словам, крупнейшего пакета санкций против 30 кораблей так называемого "теневого флота" России.

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