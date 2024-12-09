Bloomberg узнал, как Россия покупала микросхемы у США несмотря на санкции

Поставщики российского военно-промышленного комплекса воспользовались лазейкой, чтобы заказывать микросхемы у американской компании Texas Instruments даже после введения санкций.

Схему описало агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как установил Bloomberg, некоторые российские дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments (TI) под названием TI store на свои торговые платформы.

Так их российские клиенты видят информацию о запасах полупроводников и цены на продукцию, после чего размещают заказы, которые выполняются и доставляются через компании за пределами России, говорится в материале.

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Для заказов преимущественно использовались сайты getchips.ru и altchips.ru, заблокированных в США и Европе, но доступных в России. Тамошняя выборка товаров ТИ совпадает с информацией, которую получают клиенты компании из ее фирменного интернет-магазина.

Как предполагают собеседники Bloomberg, это означает, что российские дистрибуторы получили доступ к фирменному интерфейсу прикладного программирования, или API – техническим координатам, которые позволяют программному обеспечению общаться и обмениваться данными друг с другом.

К примеру, один крупный российский дистрибьютор так обработал более 4000 заказов на сотни тысяч продуктов TI на сумму около $6 миллионов с августа 2023 по август 2024 года.

Из них заказы на почти $4 миллиона предназначались для российских военных компаний. Перед тем, как попасть в Россию, товары проходили через Гонконг или другие страны, пишет Bloomberg.

Среди тысяч заказов, которые Bloomberg обнаружил во внутренних российских документах, 287 заказов были обозначены как "отмененные", что свидетельствует о том, что некоторые клиенты либо передумали, либо дистрибьютор не смог выполнить эти заказы.

Российский дистрибьютор применил 40%-ную наценку к ценам TI, что, по словам собеседников Bloomberg, делалось для того, чтобы покрыть весь процесс доставки и оплаты.

Отметим, что еще летом прошлого года независимые российские СМИ подтвердили продолжение импорта западной технологической продукции, в том числе Texas Instruments, в РФ после ряда санкций.