Иран проведет переговоры по ядерной программе с тремя европейскими странами 13 января

Следующий раунд ядерных переговоров между Ираном и тремя европейскими странами состоится 13 января в Женеве.

Об этом сообщило в среду полуофициальное иранское информационное агентство ISNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны Казема Гарибабади, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Иран провел переговоры по своей спорной ядерной программе в ноябре 2024 года с Британией, Францией и Германией.

Эти переговоры, первые после выборов в США, состоялись после того, как Тегеран был возмущен поддержанной Европой резолюцией, которая обвинила Иран в плохом сотрудничестве с надзорным органом ООН по ядерным вопросам.

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Тегеран отреагировал на резолюцию, сообщив МАГАТЭ, что планирует установить больше центрифуг для обогащения урана на своих обогатительных заводах.

Руководитель ядерного надзора ООН Рафаэль Гросси заявил агентству Reuters в декабре, что Иран "резко" ускоряет обогащение урана до 60% чистоты, что приближает его к уровню примерно 90%, который является оружейным уровнем. Тегеран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия, и заявляет, что его программа носит мирный характер.

В 2018 году тогдашняя администрация Дональда Трампа вышла из ядерного пакта Ирана 2015 года с шестью крупными державами и возобновила жесткие санкции против Ирана, что побудило Тегеран нарушить ядерные ограничения пакта, в частности, восстановить запасы обогащенного урана, очистить его до высшей чистоты расщепления и установить современные центрифуги для ускорения производства.

Косвенные переговоры между администрацией президента США Джо Байдена и Тегераном, которые пытались возродить пакт, не увенчались успехом, но Трамп во время своей предвыборной кампании в сентябре заявил: "Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны. Мы должны заключить соглашение".

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя иранскую ядерную программу, заявил, что у избранного президента Дональда Трампа есть окно для переговоров, а также отметил, что разработка ядерного оружия Тегераном не является неизбежной.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что у Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы остановить ядерную программу.