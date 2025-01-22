Вучич: если Трамп закончит войну РФ против Украины, надо ставить ему памятник

Президент Сербии Александар Вучич сомневается в том, что американский президент Дональд Трамп сможет разрешить ситуацию с развязанной РФ войной против Украины.

Заявление сербского президента приводит Blic, сообщает "Европейская правда".

По словам Вучича, если Трампу все же удастся решить войну РФ против Украины, "ему надо будет ставить памятник".

"Россия и Украина – не маленькие страны, и обе потеряли слишком много людей, чтобы решение было принято так легко, но если Трамп добьется этого, мы все должны поставить ему памятник ... Я болею за него, надеюсь, что это произойдет. Да поможет ему Бог", – сказал он.

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Напомним, Трамп допустил 21 января, что может рассмотреть введение дополнительных санкций против России, если та не пойдет на переговоры о завершении войны.

В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.