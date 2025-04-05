Ультраправые в Германии впервые догнали консерваторов в опросе

Поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") практически сравнялась с поддержкой консервативного блока ХДС/ХСС, что произошло впервые за историю опросов в Германии.

Это показали результаты опроса института исследования общественного мнения INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, передает "Европейская правда".

В новом опросе рейтинг "АдГ" и немецких консерваторов сравнялся и составляет 24%. Ультраправые за неделю нарастили поддержку на один процентный пункт, а ХДС/ХСС, наоборот, потеряли два пункта.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), сумела сохранить 16% поддержки – столько же, сколько получила на досрочных выборах в Бундестаг в феврале.

Партия зеленых и Левая партия в опросе INSA имеют по 11% поддержки, остальные политсилы – включая Свободную демократическую партию и Альянс Сары Вагенкнехт – не преодолевают 5-процентный барьер.

Руководство "АдГ" уже приветствовало лучший в истории партии результат опросов.

"Народ не хочет еще одного левого правительства, в котором ХДС/ХСС позволяют СДПГ и "Зеленым" диктовать политику. Пришло время для настоящего гражданского политического поворота!" – написала на Х солидерка партии Алиса Вайдель.

Отметим, что рейтинг "Альтернативы для Германии" стабильно рос в последние недели на фоне коалиционных переговоров между консерваторами и социал-демократами, которые должны сформировать новое правительство.

А лидер ХДС Фридрих Мерц, который должен возглавить будущее коалиционное правительство, уже столкнулся с отрицательным рейтингом: более двух третей немцев считают, что он будет плохим канцлером.