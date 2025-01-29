ПАСЕ одобрила санкции против Грузии и требует инициировать досрочные выборы

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию, в которой вводит санкции против властей Грузии и требует от нее запустить процесс досрочных парламентских выборов под контролем ПАСЕ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга со ссылкой на текст соответствующей резолюции ПАСЕ, принятой вечером 29 января.

Резолюция ПАСЕ ставит жесткое условие к властям Грузии по запуску процесса досрочных парламентских выборов, которые должны состояться под мониторингом ПАСЕ.

"Из политического тупика, когда в Грузии есть провал доверия между властью и гражданским обществом... можно выйти только через организацию новых действительно демократических парламентских выборов... если эти парламентские выборы будут проходить под строгим международным наблюдением", – говорится в тексте резолюции.

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Стоит заметить, что 114 депутатов ПАСЕ проголосовали "за", 13 – "против" и 7 воздержались.

В то же время, ПАСЕ утвердила полномочия грузинской парламентской делегации на текущую сессию, но вернется к их пересмотру в апреле. Тогда полномочия делегации будут продлены только в случае выполнения политических требований ПАСЕ.

Как ранее сообщалось, в резолюции ПАСЕ подтверждены нормы о наличии в Грузии политических заключенных с требованием их освобождения, о которых "Европейская правда" уже рассказывала.

Больше об этой теме в материале Сергея Сидоренко из Страсбурга – Освобождение политзаключенных и перевыборы в Грузии: объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ.